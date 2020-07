Dl semplificazioni: Mancinelli, c'è uscita nord Ancona

(ANSA) - ANCONA, 08 LUG - Si scioglie il nodo dell'uscita a nord di Ancona, il collegamento del porto con la grande viabilità, al centro di dibattiti e polemiche pluriennali. A darne la notizia è la sindaca Valeria Mancinelli, in un video su Facebook: via libera per la bretella di collegamento dal legamento dal porto a Torrette e al raddoppio della variante fino al casello autostradale di Ancona Nord. Opere che sono comprese tra le 130 strategiche previste nel Dl semplificazioni.

"Due concrete, buone notizie": Mancinelli ha avuto conferma "dal premier Conte e dalla ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli che il 4 giugno scorso l'Anas ha formalmente approvato il piano di fattibilità tecnico-economico per la costruzione della bretella" che collegherà porto e la variante SS16, passando dietro l'ospedale regionale di Torrette. Predisposto anche il progetto preliminare, individuato il tracito e stimato i costi. Stesso discorso per il raddoppio della variante fino al casello A14 a nord; (ANSA).