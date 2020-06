Coronavirus: Marche, nessun positivo su 624 nuove diagnosi

Nessun caso di positività al coronavirus nelle Marche nelle ultime 24ore. Lo fa sapere il Gores che dà conto di 955 tamponi complessivamente analizzati: 624 nel percorso nuove diagnosi, 331 in quello dei guariti mentre nell'ultima giornata non sono stati eseguiti testi per il percorso dedicato al cluster Hotel House che ha registrato finora 17 contagi. Da inizio emergenza sono 6.773 i positivi nel percorso nuove diagnosi su 82.200 tamponi esaminati. (ANSA).