Falso allarme bomba Ikea, pacco con dentro vecchie batterie

(ANSA) - ANCONA, 26 GIU - Falso allarme bomba all'Ikea di Ancona, dove la vigilanza ha notato un pacco cospetto nei pressi di un pilone nel parcheggio coperto dello store. poco prima dell'orario di apertura.la direzione ha non ha fatto entrare i clienti, ha evacuato il personale e ha dato l'allarme. Sul posto, che è stato transennato, sono arrivati gli artificieri con il robottino, i carabinieri, i vigili del fuoco con autopompa e carro Nbcr. Nel pacco, un contenitore in cartone rinforzato con nastro adesivo, però, c'erano solo delle vecchie batterie da auto e ciclomotore e un trapano, probabilmente destinati allo smaltimento in qualche discarica. I carabinieri indagano: chi ha lasciato il pacco, che era lì da qualche giorno secondo alcuni testimoni, avrebbe commesso almeno due reati: abbandono di rifiuti speciali e potenzialmente pericolosi e procurato allarme. (ANSA).