3 positivi Hotel House cercano uscire

(ANSA) - PORTO RECANATI (MACERATA), 26 GIU - Gli agenti di polizia impegnati all'Hotel House, il grattacielo multietnico di Porto Recanati, dove è stato individuato un cluster di contagi con 17 casi positivi al coronavirus ad oggi, hanno intercettato stamane tre residenti, riconosciuti come positivi e quindi in isolamento domiciliare da giorni, sul pianerottolo di uno dei piani alti. Ai poliziotti hanno detto che stavano uscendo per comperare delle bottiglie di acqua. Con le dovute precauzioni gli agenti li hanno riaccompagnati nelle rispettive abitazioni e hanno poi provveduto a rifornirli di acqua. I tre hanno ringraziato i poliziotti, ma sono stati ammoniti a restare in casa e informati dei pericoli derivanti dal loro comportamento.