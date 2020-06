Coronavirus: ancora 24ore senza decessi, ricoverati sono 10

(ANSA) - ANCONA, 26 GIU - Ancora una giornata senza decessi correlati al coronaviru nelle Marche, dove il numero delle vittime resta fermo a 991. Secondo i dati del Gores ci sono attualmente 10 ricoverati, tutti non in terapia intensiva. Sono scesi a 7 gli ospiti di strutture territoriali, mentre i dimessi/guariti salgono a 5.385. I positivi in isolamento domiciliare sono 397. Sono infine 636 le persone in quarantena (tra cui 34 operatori sanitari) per contatti con contagiati.

