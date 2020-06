Festival Pergolesi Spontini celebra Raffaello con Marcorè

(ANSA) - JESI, 23 GIU - La prima esecuzione di "Rispondimi, Bellezza", spettacolo musicale immersivo e in 3D dedicato a Raffaello Sanzio per le celebrazioni del grande pittore marchigiano, con la partecipazione di Neri Marcorè, i versi di Davide Rondoni e nuova musica di Salvatore Passantino, inaugura il 6 settembre al Teatro Pergolesi di Jesi il XX Festival Pergolesi Spontini. Tra le città di Jesi, Maiolati Spontini e Monsano, fino al 4 ottobre, la rassegna internazionale propone quattro percorsi per vari tipi di pubblico, intorno al tema "Tu sei meraviglia"; 13 gli appuntamenti e tre le prime assolute, tra barocco e classico, cross-over, jazz e pop, eventi per piccoli spettatori, musica di compositori d'oggi, con artisti internazionali e talenti emergenti tra cui il giovane Time Machine Ensemble in residenza. Nel cartellone della Fondazione Pergolesi Spontini, con il direttore artistico Cristian Carrara, le nuove misure di sicurezza anti Covid-19 e l'esigenza della sostenibilità economica offrono spunti di creatività. (ANSA).