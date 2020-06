Coronavirus: Marche, ricoverati scendono a 18, 5.152 guariti

Sono scesi da 21 a 18 nelle ultime 24ore le persone ricoverate in ospedale nelle Marche per coronavirus: uno in meno i degenti in reparti non intensivi (da 11 a 10) e due ricoverati in meno in area post-acuti (da 9 a 7).

Il quadro non muta per gli altri degenti: nessuno un terapia intensiva, uno in semi-intensiva; sono invece 51 (53 in giorno prima) le persone ospitate in strutture territoriali. Intanto aumenta progressivamente il numero di guariti (da 5.139 a 5.152) e scende invece quello dei positivi isolati in casa (da 605 a 566). Ancora ci sono 965 persone che deveno restare a domicilio per contatti con altre contagiate (270 con sintomi) tra le quali 81 operatori sanitari. (ANSA).