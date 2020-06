Ascanio Celestini in scena un minuto dopo mezzanotte 15 giugno

(ANSA) - PESARO, 13 GIU - Sarà l'attore, regista, scrittore e drammaturgo Ascanio Celestini ad inaugurare un minuto dopo la mezzanotte del 15 giugno al Teatro Sperimentale di Pesaro la ripresa ufficiale dello spettacolo dal vivo dopo il lockdown con 'Radio clandestina', suo cavallo di battaglia sull'eccidio delle Fosse Ardeatine in replica lo stesso giorno alle 21. "Dal momento che si può tornare in scena - racconta all'ANSA - perché aspettare? Bisogna dare un segnale, perché il teatro non comincia quando l'attore recita, ma quando il pubblico si siede in sala, creando quello speciale rapporto attore-spettatore che non esiste in nessun'altra rappresentazione". "Durante i mesi della pandemia - continua - ho vissuto una condizione di vuoto e di totale incertezza sul futuro. anche se il web ci ha consentito di sperimentare nuovi linguaggi, non esiste un'alternativa vera al teatro senza una relazione diretta col pubblico". Cento gli spettatori ammessi nella sala da 500 posti.

(ANSA).