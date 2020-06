Fase 3: Univpm tra primi mille atenei, via a lezioni in aula

L'Università politecnica delle Marche entra per la prima volta tra le migliori mille università del mondo su oltre 20mila censite. Lo ha annunciato il rettore Gian Luca Gregori durante una conferenza stampa agli Ospedali Riuniti di Ancona con riferimento al 17/o QS World University Rankings dominato per il nono anno di fila dal Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston. L'ateneo, ha riferito, è pronto da settembre a far ripartire le lezioni 'frontali' per gli studenti dopo il lockdown, nel rispetto della normativa sanitaria: "in una settimana - ha ricordato, con riferimento al periodo di stop - siamo passati da otto a 590 corsi online".

Univpm gioisce anche per i buoni risultati sull'occupazione dei propri laureati nel 12/o rapporto AlmaLaurea: il tasso d'occupazione degli intervistati a un anno dal conseguimento del titolo è dell'82,3%; sale al 91,4% per gli intervistati a 5 anni dalla laurea (+10% e +5% sulla media nazionale). La retribuzione media è di 1.513 euro mensili netti (+14 euro rispetto all'Italia). (ANSA).