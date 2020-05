Fase 2: 'invasione' di gitanti sui monti Sibillini

(ANSA) - AMANDOLA (FERMO), 23 MAG - Monti Sibillini 'invasi' da gitanti nel primo sabato dopo il lockdown. "Non credevo ai miei occhi - racconta all'ANSA il sindaco di Amandola Adolfo Marinangeli - Sono andato con la famiglia a fare un pic nic in località Campolungo, a 1.200 m slm, pensavamo di essere soli...". Invece c'erano "73 automobili e poi tantissime moto e biciclette. Sembra Ferragosto...,. Ma tutti sono prudenti e si mantengono alla giusta distanza". Per Amandola, una delle 'capitali' dei Sibillini, punto di partenza per passeggiate ed escursioni, ma anche sede di festival e rassegne, si prefigura una ripartenza 'col botto' dopo i mesi di quarantena: la città, che si trova nel cratere sismico, aveva già registrato un aumento del 70% dei visitatori nel 2019. "Siamo inondati di richieste di case in affitto per l'estate - prosegue Marinangeli -, tutti le chiedono in campagna, un po' isolate. E non per brevi periodi, ma anche per un mese intero! Dove metteremo tutta questa gente non lo so, qui abbiamo anche avuto il terremoto...". (ANSA).