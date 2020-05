Ricci, bene weekend ma restiamo sparsi

"Abbastanza bene il weekend, anche nei prossimi giorni stiamo sparsi". A scriverlo su Facebook in merito alla situazione degli spostamenti a Pesaro nella "Fase 2" è il sindaco Matteo Ricci a proposito del resoconto delle forze dell'ordine e della polizia locale. "Gran parte delle persone si è comportata in maniera disciplinata.

Grazie. - commenta Ricci - Anche nei prossimi giorni invitiamo a stare sparsi, non concentrandosi tutti al mare ma andando alla scoperta della nostra campagna. Lo scopo - prosegue - è non indirizzarsi negli stessi luoghi e vivere al meglio tutti gli spazi della città. Non abbassiamo la guardia, mi rivolgo soprattutto alle compagnie di giovani e ragazzi". (ANSA).