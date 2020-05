Fiamme in casa,ucciso da esalazioni fumo

Un corto circuito, le fiamme e il fumo che uccide in casa un 50enne di Cagli (Pesaro Urbino) che stava dormendo. E' accaduto nella notte, intorno all'1.30, in via Michelini Tocci a Cagli, dove ha perso la vita il 50enne Roberto Girelli, imprenditore agricolo, celibe, che dormiva al piano superiore rispetto alla zona giorno dove si è sviluppato l'incendio. Dai primi rilievi l'origine delle fiamme sembrerebbe accidentale, probabilmente dovuta a un caricabatteria del cellulare. A scoprire il corpo senza vita del 50enne sono stati i vigili del fuoco di Cagli e di Pesaro, chiamati dai vicini che avevano visto uscire fumo dalle finestre chiuse. Il forte calore che si è prodotto ha ustionato il corpo dell'uomo, trovato a terra in camera sua. Le indagini sono affidate ai carabinieri.