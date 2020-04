Minacce a sindaco Pesaro: Ali, massima solidarietà a preside

(ANSA) - ANCONA, 23 APR - Ali- Autonomie Locali Italiane "esprime massima solidarietà al suo presidente, Matteo Ricci, per le minacce ricevute. Una lettera minatoria, con la scritta "Sappiamo dove abiti" fatta con lettere tagliate e incollate, insieme alle immagini di due caricatori e alcuni proiettili".

"Il sindaco è abituato a stare in prima linea e a servizio del cittadino - ha detto Ricci - non mi farò certo intimidire da codardi che minacciano". "Massima solidarietà al sindaco di Pesaro e presidente di Ali, Associazione delle Autonomie Locali Italiane, Matteo Ricci, per le vili minacce ricevute oggi - dichiara l'on. Claudio Mancini, vice presidente Vicario Ali - .

I sindaci e gli amministratori locali come Matteo sono, oggi più che mai, un presidio e un punto di riferimento per tutti i cittadini. L'intero Paese sta vivendo un momento di grande difficoltà a causa dell'emergenza legata al Covid-19. Sono certo - conclude - che non saranno episodi come quello di oggi ad intimidire chi lotta ogni giorno in prima linea per i propri cittadini".

"A nome di Ali, nella certezza di interpretare il pensiero di tutti gli Associati e dei componenti del Consiglio nazionale, - afferma Bruno Manzi, Presidente Consiglio Nazionale Ali - esprimo la piena solidarietà al nostro presidente Matteo Ricci, oggetto di un bieco tentativo di intimazione che è certamente espressione dell'attuale clima di odio politico in cui viviamo da troppo tempo . Sono certo che l'esito di questo squallido tentativo, certamente opera di personaggi codardi e emarginati da ogni convivenza civile, - conclude - avrà come effetto un ancor maggior impegno, se mai possibile, del Sindaco Ricci per la comunità pesarese e a fianco di tutti gli amministratori locali". (ANSA).