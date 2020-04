Preparativi inizio lavori Civitanova

Al centro fieristico di Civitanova Marche è atteso prossimamente l'arrivo di Guido Bertolaso, incaricato dalla Regione Marche di coordinare il Progetto 100, per la riconversione della struttura fieristica in ospedale di terapia intensiva da 90 posti letto.

Intanto da questa mattina tecnici e operai si sono dati appuntamento all'interno della struttura per definire gli ultimi dettagli del lavoro. "La cucina mobile è stata già predisposta e anche la sala conferenze - spiega il sindaco di Civitanova Marche Fabrizio Ciarapica -. I lavori ufficialmente dovrebbero iniziare giovedì, ma il via potrebbe essere anticipato a domattina con l'allestimento della pavimentazione".