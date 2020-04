Elica lancia web radio,come Radio Londra

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 11 APR - Elica, multinazionale di Fabriano leader nel settore delle cappe aspiranti, lancia una radio digitale, ispirandosi a Radio Londra "per stare vicini in questo momento di forzato distanziamento sociale per il coronavirus, portando informazione, notizie, ma anche momenti di svago". Si parla dell'azienda (martedì e venerdì), ma è anche previsto uno spazio per sentire i lavoratori tramite messaggi vocali "per raccontare da dove partirà la seconda fase della vostra vita". Il primo ospite è stato l'ad Mauro Sacchetto che ha parlato dell'attività per tutelare i dipendenti: misure di sicurezza e stipula, "fra i primi in Italia", di una polizza assicurativa per eventuali contagiati. "Stare negli ambienti Elica, dà meno ansia che stare nei supermercati" ha detto. Per il futuro, "noi ci stiamo concentrando su come ripartire più veloci degli altri". Sacchetto ha anche rivela di essere stato un dj dalle 23 all'una di notte in una radio libera e di aver suonato in una rock band.