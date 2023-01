Gadget delle aziende sempre più green, nel 2023 aumenta la spesa

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Le aziende sono sempre più green, anche quando pensano ai gadget. Otto operatori su 10 , tra rivenditori, importatori, distributori, hanno intenzione per il 2023 di acquistare più prodotti e servizi promozionali, mentre il 60% circa dei manager intervistati, appartenenti ad aziende di diversi settori, dichiara che spenderà di più dello scorso anno in gadget e regalistica aziendale. Un dato promettente (Fonte: survey realizzata dalla rivista Promotion, in collaborazione con PTE e con Assoprom) che emerge alla vigilia dell'apertura a Fiera Milano-Rho, di PTE-PromotionTrade Exhibition, l'evento dedicato a oggettistica pubblicitaria, regalistica, tessile promozionale e tecnologie per la personalizzazione, in calendario fino al 27 gennaio. Oltre 110 aziende e brand da 12 Paesi, con un'ampia l'offerta in mostra di proposte green. Tanti gli oggetti in plastica o carta riciclate, fibra di grano, sughero, legno, bambù, cuoio rigenerato, all'insegna dell'ecosostenibilità.

Dalla matita fatta in carta di giornale che, temperandola, sparge semi di camomilla piantabili, alle agende e taccuini ecocompatibili e profumati, fatti in erba essiccata. Anche il mondo dei tessuti segue lo stesso trend: che si tratti di felpe o t-shirt, teli mare, accessori moda o tessuti per la casa, cresce la ricerca per tessuti e filiere di produzione certificate. Ma Pte offre terreno fertile anche per la caccia al regalo aziendale più originale: dai gadget - piccoli oggetti per la casa o materiali per l'ufficio, ma anche accessori per l'automobile, giochi, elettronica - alle proposte tessili, fino ai regali di pregio, pensati per soddisfare ogni esigenza di budget e personalizzabili per ogni ricorrenza. Tra le proposte in mostra si può così trovare la lampada "con gli occhiali", dalle forme tonde, realizzata in legno e premiata come oggetto di design, agli accessori per la tavola, tra cui spiccano portapane e portavino in fibre naturali, ma anche le penne amiche dell'ambiente realizzate da materiali di apparecchiature elettriche ed elettroniche in disuso o con plastiche riciclate.

(ANSA).