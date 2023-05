In Lombardia linee guida alle scuole contro cyberbullismo

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Per tutelare i minori che usano servizi digitali, contrastando cyberbullismo e revenge porn, Corecom Lombardia e il Garante per la protezione dei dati personali hanno presentato oggi al al Belvedere Jannacci di Palazzo Pirelli a Milano un Protocollo di intesa per promuovere iniziative e informare i cittadini su temi quali l'uso responsabile delle tecnologie da parte dei giovani e sensibilizzare sull'importanza di una buona educazione digitale.

"L'obiettivo è quello di dare più attenzione a quelle che possono essere le problematiche di ogni giovane che può incappare nei rischi delle nuove tecnologie - ha commentato il presidente del Consiglio regionale Federico Romani -. Chi di noi ha figli sa benissimo come dare un tablet o uno smarthphone possa nascondere insidie".

Oltre a Romani e al presidente della Regione Attilio Fontana, che ha inviato un videomessaggio, c'era anche la presidente del Corecom Lombardia Marianna Sala che ha sottolineato l'importanza di "portare all'interno delle scuole le linee guida che il Garante della Privacy ha riconosciuto proprio adesso, a maggio 2023, per educare i ragazzi a conoscere i propri diritti", in particolare quello alla riservatezza "e gli strumenti per tutelarsi. Pensiamo al cyberbullismo o al revenge porn - ha aggiunto Sala - che è in continuo aumento.

Sono fenomeni gravissimi che portano all'acuirsi della pedopornografia".

Per Pasquale Stanzione, presidente del Garante per la protezione dei dati personali, i minori "vanno tutelati attraverso la verifica della loro età nell'usufruire di questa Agorà che è internet. Bisogna mettere in guardia sui rischi - ha concluso - perciò una formazione dei minori ma anche dei loro genitori fa sì che si possa usufruire di questo vantaggio essendo consapevoli di non dover disseminare su internet i propri dati personali". (ANSA).