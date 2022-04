In Lombardia al via campagna di prevenzione sulla maculopatia

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Promuovere la buona informazione della maculopatia e la sua ottimale prevenzione. Una malattia cronica degli occhi, altamente invalidante, che colpisce circa 300.000 persone in Lombardia. Con questi obiettivi il gruppo Oculisti Ambulatoriali Liberi, l'associazione comitato Macula, e l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Milano, hanno deciso di coinvolgere la Regione Lombardia in una campagna informativa e di sensibilizzazione di questo tema dal nome 'Testalavista'.

Sensibilizzazione alla prevenzione, all'importanza della diagnosi precoce, ma anche alle nuove possibilità di analisi e di cura grazie alle innovazioni in campo digitale e alla ricerca che la scienza ha messo a disposizione in questi ultimi anni e che potrebbero essere trasferite sul territorio, proprio nell'ottica della 'medicina di prossimità' prevista dalla riforma sanitaria.

All'iniziativa organizzata a Palazzo Pirelli hanno partecipato anche il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, il suo vice Carlo Borghetti e il presidente dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Milano, Roberto Carlo Rossi.

Durante la mattinata sono stati effettuati test oculistici gratuiti su base volontaria con un macchinario dedicato all'individuazione e all'analisi precoce della maculopatia, che ha visto l'adesione di numerosi consiglieri regionali.

"La prevenzione e la diagnosi precoce della maculopatia sono fondamentali sia per evitare gravi disturbi della vista che per tenere sotto controllo il diabete", ha sottolineato Fermi. "Alla sensibilizzazione sull'importanza della prevenzione, le istituzioni devono accompagnare l'utilizzo delle novità tecnologiche e terapeutiche individuate dalla ricerca negli ultimi anni - ha concluso Borghetti - e la loro diffusione sul territorio soprattutto nell'ottica della medicina di prossimità". (ANSA).