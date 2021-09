Mostre: al via al Pirellone esposizione 'Il Dante di Dalì'

(ANSA) - MILANO, 14 SET - È stata inaugurata oggi a Palazzo Pirelli di Milano, sede del Consiglio Regionale della Lombardia, la mostra "Il Dante di Dalì", che espone 100 tavole originali del pittore spagnolo, che ripercorrono i canti della Divina Commedia.

L'esposizione offre ai visitatori l'opportunità di rileggere il capolavoro di Dante attraverso gli occhi dell'artista spagnolo e di cogliere l'interpretazione di uno dei più grandi artisti del '900 a confronto con uno dei grandi classici europei. Realizzata in collaborazione con la Kasa dei Libri in occasione del 700° anniversario dantesco e curata da Andrea Kerbacher, la mostra fa parte del palinsesto di eventi organizzati dal Consiglio regionale della Lombardia per le celebrazioni dedicate al Sommo Poeta.

"Ospitare nella nostra sede le sorprendenti illustrazioni della Divina Commedia realizzate da Salvador Dalì nei primi anni '60 è per noi un modo per rendere omaggio a Dante a sette secoli dalla morte - ha commentato il presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, Alessandro Fermi -. Per il pubblico si tratta di un'occasione culturale di prim'ordine, sia per il genio dell'artista spagnolo, che ha realizzato tavole di forte impatto espressivo, che per la qualità di Palazzo Pirelli come sede espositiva, che negli ultimi anni abbiamo voluto valorizzare con frequenti aperture ed eventi rivolti ai cittadini lombardi".

Il Dante di Dalí espone un capolavoro dell'edizione illustrata del Novecento, tirato in pochissime copie, che il pubblico ha ben raramente l'occasione di conoscere. Si tratta delle 100 tavole originali, una per canto, realizzate dall'artista spagnolo per illustrare la Commedia, un vero e proprio percorso dove si può cogliere lo sforzo interpretativo di uno dei più grandi artisti del '900 a confronto con uno dei grandi classici europei.

La mostra sarà visitabile su prenotazione fino al 26 ottobre presso lo Spazio Eventi del Consiglio regionale della Lombardia a Palazzo Pirelli con ingresso da via Fabio Filzi 22. (ANSA).