Procuratore Milano, '2 miliardi in 3 anni da indagini fiscali'

Il "modello Milano", ossia la "sinergia operativa" nelle diverse fasi "di verifica fiscale, di successivo accertamento dei tributi e nelle correlate indagini penali", ha permesso "negli ultimi 3 anni di recuperare risorse a beneficio della collettività per circa 2 miliardi di euro".

Lo ha spiegato il procuratore di Milano Marcello Viola in relazione alla firma di un protocollo a cui hanno preso parte anche il comandante provinciale della Gdf di Milano, Andrea Fiducia, il direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate, Antonino Di Geronimo, e le direttrici provinciali di Milano, Angela Calcò e Francesca Catola. Protocollo che serve a "rafforzare la reciproca collaborazione nell'azione di contrasto ai più gravi illeciti di natura penal-tributaria" e che conferma "le già consolidate prassi di collaborazione in essere nell'ambito del cosiddetto 'Modello Milano'". Con un "coordinamento strutturale volto a migliorare complessivamente l'efficacia e la tempestività delle azioni contro l'evasione fiscale sia in materia di imposte sui redditi che sul valore aggiunto".

Si vuole "rendere ancora più efficiente - ha chiarito Viola - l'attività di contrasto ai fenomeni evasivi e di frode di maggiore complessità, specie quelli di respiro internazionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA