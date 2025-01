Coi droni la Gdf scopre una discarica con materiale infiammabile

Una vasta area privata nel comune di Nova Milanese adibita a stoccaggio incontrollato di rifiuti di ogni tipo è stata individuata dai militari della Guardia di Finanza di Monza che hanno utilizzato per le indagini anche dei droni.

L'intervento ha riguardato un sito di oltre 2.400 mq e sono state sequestrate oltre 1,5 tonnellate di rifiuti misti speciali, pericolosi e non: materiale ferroso e plastico, legno, pannelli isolanti, sanitari provenienti da lavori edili, oltre a lastre in fibra di vetro, una bombola gpl, sei costruzioni abusive adibite a deposito di materiale, nonché innumerevoli barili contenenti i vuoti del vetro.

I militari hanno scoperto, in uno dei magazzini abusivi, otto taniche di benzina e gasolio contenenti complessivamente circa 183 litri di prodotto petrolifero e 47 taniche vuote. I Finanzieri, con i Vigili del fuoco di Monza hanno accertato come nell'area venissero effettuate operazioni di travaso di liquido infiammabile in assenza delle misure minime di sicurezza previste. Un responsabile dell'area è stato denunciato alla Procura di Monza per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, abusivismo edilizio, omessa denuncia di materie esplodenti ovvero infiammabili, furto di gasolio e benzina e sanzionato amministrativamente per la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali.

Sono in corso gli accertamenti per la messa in sicurezza del sito e alla verifica, in collaborazione con gli Enti competenti, dell'eventuale contaminazione ambientale.



