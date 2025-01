Calcio: Bocchetti, vorrei vincere anche con un tiro in porta

"Sappiamo l'importanza della partita di domani: ho cercato di far stare i ragazzi tranquilli e sereni sull'obiettivo": così Salvatore Bocchetti, tecnico del Monza, alla vigilia della sfida contro il Verona.

"Dopo Genova è cambiato poco: 7 punti erano e 7 punti rimangono di distanza. In questo momento bisogna guardare avanti senza pensare alle altre perché se noi non vinciamo è difficile". Contro il Verona Bocchetti sfiderà il suo passato in uno scontro diretto: "Ho passato 4 anni meravigliosi a Verona, con 4 salvezze. Sarò sempre riconoscente all'Hellas perché mi ha dato tanto, tanta fiducia all'inizio per affidarsi a un allenatore giovane come ero. Ma domani sono nostri avversari, dovremo essere agguerriti perché sono una squadra abituata a lottare per la salvezza, noi un po' meno. Tanta mentalità e attitudine perché può essere partita speciale per noi".

Un successo riaccenderebbe la speranza di salvezza dei biancorossi: "Vorrei vincere anche con un solo tiro in porta, mi interessa solo portare a casa la vittoria. Speriamo che il mercato finisca quanto prima. Ora dobbiamo concentrarci solo sulla partita con il Verona che è fondamentale. Non voglio entrare in merito a questioni di mercato, dobbiamo essere bravi a esternarci dalle dinamiche, positive o negative: alla fine - ha concluso Bocchetti - trarremo le conclusioni".



