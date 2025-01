A Milano domenica Milan-Inter sarà anche derby della solidarietà

Non solo una sfida calcistica, domenica pomeriggio a San Siro andrà in scena anche il derby della solidarietà. Gli ultras di Milan e Inter infatti consegneranno ai City Angels beni di prima necessità e prodotti per l'igiene per i senza tetto della città.

L'appuntamento sarà alle 14 all'ingresso 8 dello stadio, quindi quattro ore prima della partita dove una delegazione di tifosi rossoneri e nerazzurri srotolerà lo striscione 'uniti nella solidarietà', presenti fra gli altri, Germano Lanzoni, storica voce del Milan e conosciuto per il Milanese imbruttito e il comico interista Stefano Chiodaroli. Poi, dopo la foto di rito, le tifoserie si divideranno. I milanisti si sposteranno in piazza Axum e gli interisti davanti al "Baretto 1957" di fronte allo stadio. Lì si troveranno rispettivamente i furgoni milanista e interista, che scaricheranno i loro beni per caricarli sul furgone dei City Angels.

A loro è andato il ringraziamento del fondatore dei City Angels Mario Furlan. "Sono grato alle due curve - ha detto - per questa bella manifestazione di solidarietà verso gli ultimi".



