Presidio inquilini al Pat, 'negato incontro con Tronca'

Si è tenuto questa mattina, di fronte al Pio Albergo Trivulzio, un presidio indetto dai sindacati inquilini SICeT, SUNIA e Unione Inquilini e dal Coordinamento dei Comitati degli inquilini PAT "per protestare contro il conferimento del patrimonio Immobiliare dell'Ente al Fondo Invimit".

Nel corso del presidio - si legge in una nota dei sindacati - è stato inutilmente chiesto che una delegazione venisse ricevuta dal commissario straordinario Francesco Paolo Tronca. "Riteniamo la decisione del commissario Tronca - scrivono i sindacati - estremamente grave, in quanto è un altro passo di un comportamento che si sta rivelando sempre più antisindacale e di disprezzo nei confronti degli inquilini". Per questo chiedono alla Regione "l'apertura di un confronto".

"Alla luce delle procedure di ricorso avviate dagli inquilini, l'unica sede di confronto possibile in questo momento è quella giudiziaria" scrive il Pio Albergo Trivulzio in risposta alla richiesta di incontro avanzata questa mattina.

"Il Commissario del Pio Albergo Trivulzio - si legge in una nota - ribadisce che l'operazione di valorizzazione del patrimonio immobiliare è stata gestita in maniera trasparente secondo le normative. L'operazione procederà come da programma con l'auspicio che, in merito ai ricorsi presentati, la giustizia amministrativa segua il suo percorso e confermi la legittimità dei principi e le finalità su cui si basa l'operazione".



