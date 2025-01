Gli amici di Gastone a teatro per il Burkina Faso

Sarà devoluto a missioni umanitarie no-profit in Burkina Faso lo spettacolo 'Uomo e galantuomo' di Eduardo De Filippo che la compagnia teatrale "Amici di Gastone" porterà in scena al Teatro Guanella di Milano il prossimo 20 febbraio.

La partecipazione all'evento è solo su prenotazione con donazione entro martedì 18 febbraio all'indirizzo: https://www.safeheartodv.org/2024/11/30/a-teatro-per-safe-heart- odv/.

Il ricavato dello spettacolo sosterrà i progetti di Safe Heart Odv, nata nel 2013 per volontà dei cardiochirurghi Maurizio Roberto, Marco Zanobini, Alberto Pilozzi Casado e Samer Kassem.

Grazie all'attività di Safe Heart ODV è stato possibile effettuare il primo intervento cardiochirurgico a cuore aperto in Burkina Faso (2021), interventi di correzione dell'aorta ascendente e del ventricolo sinistro per la prima volta nei territori dell'Africa francofona ed i primi interventi di bypass aortocoronarico nel paese (2024).



