Go!2025, eventi a Milano per la Capitale europea della cultura

Anche Milano partecipa alle iniziative di GO! 2025, la prima Capitale europea della cultura #borderless (Gorizia/Nova Gorica, da sabato 8 febbraio 2025) con un cartellone di eventi per riflettere sul tema dei confini, sconfinamenti e riconfinamenti, promossi dall'assessorato alla Cultura della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con la direzione artistica di Massimiliano Finazzer Flory.

Il ciclo di eventi ("Un viaggio da fare. Friuli Venezia Giulia e GO! 2025 verso una cultura di frontiera") si terrà a Milano dal 10 al 22 febbraio nelle sedi della libreria Mondadori Duomo, in Piazza Duomo, e della libreria Bocca in Galleria Vittorio Emanuele II con incontri, dialoghi e anteprime editoriali.

Il programma sarà illustrato domani, alle 12, in una conferenza stampa negli spazi di Mondadori Duomo dal vicegovernatore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e assessore regionale alla Cultura Mario Anzil con il direttore artistico Massimiliano Finazzer Flory. Saranno presenti anche l'assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi e l'amministratore delegato di Mondadori Retail, Carmine Perna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA