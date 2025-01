La catastrofica visita allo zoo, il nuovo romanzo di Joel Dicker

JOEL DICKER, LA CATASTROFICA VISITA ALLO ZOO (LA NAVE DI TESEO, PP. 256, 19 EURO). Divertente e a tratti commovente arriva nelle librerie italiane il 17 marzo 'La catastrofica visita allo zoo', nuovo romanzo di Joel Dicker che esce dopo l'enorme successo di Un animale selvaggio, il romanzo più venduto del 2024.

L'autore ginevrino alza ancora una volta l'asticella nella sua carriera di scrittore con una storia per i lettori di tutte le età pubblicata, come i precedenti, da La nave di Teseo nella traduzione di Milena Zemira Ciccimarra.

"Con La catastrofica visita allo zoo ho voluto scrivere un libro che potesse essere letto anche dai vostri figli e dai vostri genitori, consigliato ai vostri amici e colleghi, condiviso con le persone che amate. Un romanzo che spero potrà far venire voglia di leggere a tutti, senza distinzione di età" dice Joël Dicker che nel giorno d'uscita del romanzo, lunedì 17 marzo, lo presenterà alla Libreria Mondadori Duomo di Milano, alle ore 17.

"Ogni volta Joël Dicker rilancia. La catastrofica visita allo zoo, dopo lo straordinario successo di Un animale selvaggio, oltre 300.000 copie, il romanzo più venduto del 2024, sorprenderà e farà felici tutti i suoi lettori e quelli che verranno" afferma Elisabetta Sgarbi, publisher La nave di Teseo.

Alla vigilia di Natale, una visita scolastica allo zoo si trasforma in una catastrofe. Cosa è successo esattamente? Per anni, nella piccola città dove sono cresciuta, è rimasto impresso nella memoria degli abitanti il ricordo degli avvenimenti che ebbero luogo allo zoo locale un venerdì di dicembre, pochi giorni prima di Natale. E per tutti questi anni, nessuno ha saputo che cosa fosse realmente accaduto. Fino a questo libro.

I genitori di Josephine, la bambina che aveva preso parte alla gita, e che sembra sapere molte cose, sono decisi a scoprirlo.

Ma una catastrofe non arriva mai da sola, le apparenze ingannano e la storia prenderà una piega che nessuno avrebbe potuto immaginare...

La catastrofica visita allo zoo tiene è un romanzo dalla tensione narrativa a cui ci hanno abituato i romanzi di Joel Dicker che affronta temi di grande importanza.

L'AUTORE Tradotto in 40 lingue con i suoi romanzi Dicker ha venduto più di 20 milioni di copie. Da La verità sul caso Harry Quebert del 2013 è stata tratta l'omonima serie evento con Patrick Dempsey e la regia di Jean-Jacques Annaud. Ha ricevuto il Prix des écrivains genevois 2010, il Grand prix du roman de l'Académie Française 2012 e il Prix Goncourt des Lycéens 2012.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA