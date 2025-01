Domani sciopero due ore sede amministrativa Metro di San Donato

"Le scelte unilaterali dell'azienda con in ultimo la volontà di ridurre i giorni di smartworking che i dipendenti possono richiedere e la mancata volontà di una mediazione": questi i motivi per i quali la Filcams Cgil ha proclamato per domani uno sciopero di due ore con presidio nella sede amministrativa della società di grande distribuzione Metro, a San Donato Milanese, che ha quattro punti vendita in provincia del capoluogo. In particolare la protesta si svolgerà dalle 14 alle 16 in via XXV aprile 23.



