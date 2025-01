Alla scoperta della metrologia con la Camera di commercio

Bilance da vecchia posteria, stadere di precisione protette da antiche vetrine, cassette di pesi dal calibro microscopico utilizzati nell'ambito dell'oreficeria: sono alcuni tra gli oltre 70 oggetti e strumenti di misura, alcuni risalenti agli ultimi decenni dell'Ottocento, che la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi presenta per la prima volta al pubblico con la mostra "Il Valore della Misura. Un viaggio alla scoperta della metrologia".

L'esposizione, che è parte della collezione storica e archivistica della camera di commercio, è visitabile dal 28 gennaio al 18 luglio, presso il Salone di via Meravigli 11, su prenotazione con ingresso gratuito e con visite guidate per gli adulti e le scuole ed è stata inaugurata oggi con un dialogo tra esperti del settore sul futuro della metrologia legale.

"Con questa mostra - ha dichiarato Carlo Sangalli, presidente della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi - raccontiamo come gli strumenti di misura hanno segnato davvero la Storia e hanno favorito e sviluppato nel tempo le relazioni economiche e sociali. Misurare è fondamentale e oggi è possibile farlo con strumenti sempre più innovativi e tecnologici grazie anche alle potenzialità dell'intelligenza artificiale".



