Ibra: 'Walker grande colpo per il Milan, è un leader'

"Non ho bisogno di spiegare che tipo di giocatore è Kyle Walker. Le sue statistiche parlano da sole. Ha fatto la storia del City. Per noi è un grande colpo, perché è un grande leader dentro e fuori dal campo": Zlatan Ibrahimovic presenta così il nuovo acquisto del Milan Kyle Walker arrivato in prestito dal Manchester City. "Anche se abbiamo tanti terzini destri - ammette il Senior Advisor di RedBird -, ma si è creata una situazione per cui non si poteva dire 'no'. porterà cose positive sia in campo che fuori dal campo. Siamo fiduciosi che sarà importante per il Milan".

Il mercato del club rossonero potrebbe non essere ancora concluso: Abbiamo i nostri obiettivi, ma il mercato di gennaio non è facile. Stiamo lavorando. Sappiamo quello che vogliamo noi e l'allenatore, stiamo lavorando. Gimenez? Grande talento, tutti sanno che è forte. A centrocampo siamo forti, stanno facendo un grande lavoro".



