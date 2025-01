Allerta gialla per maltempo in Lombardia per 24 ore

A causa del maltempo è stata emanata un'allerta meteo gialla (cioè 'ordinaria') per rischio idrogeologico dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia. L'allerta interessa un arco di tempo dalle 14 di oggi per le prossime 24 ore. Allerta gialla anche per rischio idrico dalle 18 fino alle 16 di domani.

Le persone sono invitate a fare attenzione alle aree a rischio esondazione di fiumi e sottopassi e a non sostare sotto alberi o nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Si ricorda di mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi e i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.



