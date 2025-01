Inchiesta Vigevano, corteo in solidarietà del sindaco Ceffa

Un corteo di solidarietà per Andrea Ceffa, il sindaco leghista di Vigevano (Pavia), l'unico degli indagati ancora ai domiciliari nell'inchiesta della Procura di Pavia che ha coinvolto il Comune e l'Asm della città ducale su presunti casi di corruzione. L'iniziativa, organizzata da alcuni amici di Ceffa in accordo con la famiglia del sindaco, ha visto oggi la partecipazione di circa 200 persone, tra cui diversi esponenti della Lega.

Il corteo è partito davanti alla stazione ferroviaria, raggiungendo l'ingresso del municipio. Ad accompagnare i partecipanti uno striscione con la scritta verde "Forza Andrea", che compariva anche sulle sciarpe portate da alcuni manifestanti. All'arrivo di fronte al Comune, la moglie di Andrea Ceffa ha ringraziato tutti i presenti per la solidarietà espressa nei confronti del marito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA