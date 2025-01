Milano Home espone novità Capodimonte, la sfida dell'ibrido

Da frammenti di vecchie stampe conservate negli archivi e interpretate nella loro completezza dall'intelligenza artificiale è stata riprodotta una rara teiera del '700 a forma di cigno. Il servizio da the è esposto nell'area Manifatture in scena di Milano Home, manifestazione dedicata al complemento di arredo casa, aperta in Fiera da ieri fino al 26 gennaio.

I preziosi oggetti fanno parte di una delle collezioni della Real Fabbrica di Capodimonte (Napoli), dove è aperta l'unica scuola dedicata alla porcellana, ancora esistente in Italia. "Abbiano disegnato anche delle statuine nuove e contemporanee un pò metafisiche e surreali - ha detto Valter Luca De Bartolomeis che dirige il polo ad indirizzo artistico Caselli, la Real Fabbrica di Capodimonte e il Museo didattico della ceramica e della porcellana, di cui è fondatore -. La nostra è stata una sfida del rinnovamento, rispettando la tradizione che rende riconoscibile la produzione manifatturiera di Capodimonte".

"Ad insegnare come lavorare sulla porcellana siano rimasti solo noi, gli altri si sono trasformati in licei artistici, in pratica fanno design sulla ceramica - ha aggiunto De Bartolomeis -. Noi abbiamo un centro di ricerca, un'Academy con le aziende del territorio, e abbiamo intercettato anche un interesse dei giovani, anzi possiamo dire di aver cambiato le vita di molti nostri ragazzi, non dimentichiamo che Capodimonte è vicino a Scampia, Secondigliano".

In esposizione ci sono anche un singolare porta-babà, poi alzatine, coppe, vasi 'che hanno ibridato vecchie forme che facevano parte di altre forme di oggetti come lampadari o brocche, sfere' alle volte con l'aspetto di buffi personaggi. Ma sono molteplici le ispirazioni che emergono girando i padiglioni di Milano Home, dove espongono 600 brand tra aziende storiche e piccoli atelier. Come un'azienda che rappresenta un'eccellenza nella tradizione artigianale tessile calabrese e dal 1966 fonde antichi disegni per telai a mano con moderne lavorazioni meccaniche. O la realtà marchigiana che crea oggetti decorativi, ispirati al mondo marino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA