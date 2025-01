A2A colloca il primo European green bond da 500 milioni

A2A ha concluso con successo il collocamento del proprio European green bond inaugurale da 500 milioni di euro e durata di 10 anni, il primo sul mercato per questo nuovo strumento da parte di un emittente corporate europeo.

L'European green bond ha riscosso un notevole interesse ricevendo ordini dagli investitori per complessivi 2,2 miliardi, circa 4,4 volte l'ammontare offerto. Il titolo è stato collocato ad un prezzo di emissione pari a 99,080% ed avrà un rendimento annuo pari a 3,737% e una cedola fissa pari a 3,625%, con uno spread di 125 punti base rispetto al tasso mid-swap di riferimento.

"Con questa emissione obbligazionaria A2A si conferma punto di riferimento nello sviluppo di strumenti di finanza sostenibile", afferma Luca Moroni, Cfo di A2a. "Questo nuovo prodotto - aggiunge - insieme agli strumenti Esg già adottati dal Gruppo supporta il percorso verso la transizione ecologica grazie ad investimenti allineati alla Tassonomia Europea, come previsto dal Piano Strategico. Inoltre, con questa emissione A2A diventa il primo emittente corporate italiano con un bond emesso a valere sul Programma Emtn approvato dall'autorità domestica.

Questa operazione rafforza ulteriormente il legame esistente fra strategia finanziaria e strategia sostenibile e ci avvicina al target del 90% di fonti di finanziamento sostenibili previsto per il 2030".

L'operazione di collocamento è stata curata da Citigroup, Crédit Agricole Cib e Intesa Sanpaolo (Divisione Imi Cib) in qualità di Global Coordinators. Bbva, Bofa securities, Bbp Paribas, Citigroup, Crédit Agricole, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Santander, Société Générale e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.



