I supereroi di Latella sbarcano al Piccolo, debutta Zorro

(di Bianca Maria Manfredi)

Zorro, di Antonio Latella, è "uno spettacolo sulla povertà, emergenza sempre più forte nella Milano in cui abitiamo" secondo Claudio Longhi, il direttore del Piccolo teatro dove sarà in scena da domani al 16 febbraio.

D'altronde il Piccolo è stato inaugurato nel 1947 con lo spettacolo 'L'albero dei poveri', ed è quindi la perfetta sede per affrontare un tema che diventa sempre più urgente.

L'idea di Zorro è venuta a Latella dopo che a Bologna ha visto dei clochard con la maschera di Zorro: un supereroe che lavora per gli oppressi impersonato dagli oppressi. "Con Antonio - ha spiegato Federico Bellini, che col regista ha scritto il testo - abbiamo iniziato un lavoro sui supereroi, che rendono conto di una mancanza della società, nascono per risarcire alcune istanze" come appunto abusi e povertà.

Una prima volta lo spettacolo è andato in scena nel 2021 a Cottbus, in Germania, come parte di un dittico insieme a Wonder Woman (basato sulla sentenza per uno stupro di gruppo, in programma al Piccolo a maggio). Ora arriva il debutto italiano con un allestimento totalmente diverso grazie alle scenografie di Annelisa Zaccheria.

Sono quattro i protagonisti di Zorro: povero, poliziotto, muto e cavallo, con i quattro attori che si scambiano i ruoli in ciascuno dei sette 'episodi' o meglio sette 'quadriglie' che compongono il lavoro, ciascuna conclusa "con una scivolata sull'ultima lettera dell'alfabeto" ha spiegato Latella. Il tema della povertà è esplorato utilizzando registi diversi, dal teatro dell'assurdo di Becket a Brecht, al cabaret, con lo spirito anche di "Stanlio e Olio e di Chaplin che ci facevano ridere con la povertà ma alla fine riuscivano a creare un corto circuito". Anche i quattro attori sono in fondo un 'excursus', in questo caso dei registri praticati nella sua carriera da Latella: da Paolo Giovannucci, suo compagno di militare attore nei suoi primi lavori, a Isacco Venturini "nuova leva, con un nuovo modo di guardare al teatro" ha osservato.

Quattro attori che ogni sera 'suoneranno' il copione come fosse una partitura jazz, sempre con sfumature diverse. Uno spettacolo 'giusto' per Milano ora.

"Milano è una città meravigliosa, è uno straordinario luogo di cultura e possiede davvero tante cose che, purtroppo, in altre città italiane non esistono. Tuttavia negli ultimi anni, per lo meno a mio avviso - ha concluso -, sta operando una selezione basata sul portafoglio: può viverci chi ha un buon reddito, altrimenti non ce la si fa. A Milano con uno stipendio mensile di 1.200 euro si è poveri, anche se si lavora regolarmente otto ore al giorno: è intollerabile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA