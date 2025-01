Edoardo Tizzanini è il S.Pellegrino Young Chef 2024-25

E' Edoardo Tizzanini il vincitore della finale italiana della S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2024-2025. Grazie al successo il giovane cuoco - classe 1995 attualmente souschef nel ristorante Da Vittorio di Brusaporto - parteciperà, nel prossimo ottobre, alla finale internazionale del concorso, accompagnato dal suo mentore Giancarlo Perbellini.

Tizzanini è stato guidato nella finale dallo chef Davide Galbiati e ha avuto la meglio su altri 9 colleghi grazie al suo piatto "An Artichoke Heart". Una preparazione che ha saputo rendere il carciofo vero protagonista con abilità e creatività.

Nella mattinata i dieci giovani chef finalisti si sono sfidati alle Officine del Volo di Milano con i loro piatti, giudicati da una giuria d'eccezione composta da alcuni dei più prestigiosi nomi della scena gastronomica italiana: Davide Di Fabio, Karime Lopez, Matteo Metullio, Giancarlo Perbellini e Isabella Potì.

Oltre a Tizzanini sono stati premiati: Alessio Magistro che con il suo piatto "Ossi di seppia" ha vinto il Il Fine Dining Lovers Food for Thought Award. Josefina Zojza con: "Trota Puccini" si è assicurata il S.Pellegrino Award for Social Responsibility per aver interpretato al meglio le pratiche socialmente responsabili nelle produzioni del piatto. E infine l'Acqua Panna Award for Connection in Gastronomy, è stato assegnato a Lorenzo Manosperti, che ha presentato il piatto "Lamb & Conifers".

La S.Pellegrino Young Chef Academy ha visto, nel corso delle sei edizioni sin qui disputate, la partecipazione di oltre 2000 chef scelti fra i migliori e più talentuosi di tutto il mondo.

Un progetto internazionale per creare una community fra giovani cuochi e i più titolati chef e un laboratorio permanente di formazione che contribuisce attivamente a quello che sarà il futuro della gastronomia.



