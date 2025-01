Da aprile riparte il Frecciarossa Parigi-Milano

Ripartirà ad aprile 2025 il collegamento in Frecciarossa Parigi-Milano di Trenitalia France, interrotto dalla fine di agosto 2023 a causa della frana nella valle della Maurienne.

Lo rende noto Fs, aggiungendo che a giugno prenderà il via il nuovo collegamento interno Parigi-Marsiglia con il treno di punta della flotta di Trenitalia.

Le novità sono state presentate oggi a Parigi dall'amministratore delegato di Trenitalia France, Marco Caposciutti, e rientrano fra le azioni del piano strategico 2025-2029 di Fs Italiane "con l'obiettivo di incrementare la presenza all'estero che già registra tre miliardi di fatturato e 12mila dipendenti".

La società del gruppo Fs opera da tre anni nel mercato francese e da dicembre 2021 ad oggi ha trasportato oltre tre milioni di passeggeri.

La riapertura del collegamento Milano-Parigi è fra le principali azioni della strategia di crescita di Trenitalia France per l'anno in corso, spiega Fs. Saranno attive quattro corse giornaliere, due partenze da Parigi alle 7:30 e alle 15:20 e due partenze da Milano alle 6:25 e alle 15:53, per un tempo di percorrenza complessivo di circa 7 ore.

Il treno effettuerà fermate a Lione - Chambéry - Saint-Jean-de-Maurienne - Modane - Oulx - Torino. I biglietti possono essere acquistati da oggi sui canali di vendita di Trenitalia.



