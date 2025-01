Assessore, in Lombardia diminuiti alloggi sfitti del 28,7%

Nell'ultimo anno e mezzo gli alloggi Aler sfitti per carenze manutentive in Lombardia "sono diminuiti del 28,7%: da 9.069 a 6.466 grazie allo stanziamento di nuove risorse e a un cambio di passo complessivo nella gestione delle politiche per la casa, che si riflette anche nell'aumento delle assegnazioni, raddoppiate da 1.500 a 3.000 l'anno". Lo ha spietato l'assessore alla Casa della Regione Lombardia Paolo Franco durante un punto stampa organizzato a margine di un evento al Pirellone.

"Stiamo effettuando uno sforzo senza precedenti - ha sottolineato Franco - considerando che la 'Missione Lombardia' vale oltre 1,5 miliardi di euro abbracciando ogni aspetto delle politiche abitative: la riqualificazione edilizia ed efficientamento energetico, la cura del patrimonio con la riduzione degli sfitti, la rigenerazione urbana dei quartieri, la velocizzazione delle assegnazioni, l'housing sociale con case per la classe media che non riesce ad accedere al mercato privato, l'attenzione alla sicurezza con l'introduzione dei vigilantes".

Centrale nella 'Missione Lombardia', ha sottolineato l'assessore, l'obiettivo del recupero degli alloggi sfitti, ovvero degli appartamenti non ancora disponibili causa carenze manutentive, escludendo quindi gli alloggi pronti per l'assegnazione e quelli su cui si sta lavorando per la riqualificazione, con il recupero "nel triennio 2022 - 2024, di circa 7.000 alloggi con un investimento di 137 milioni di euro".

Il "raddoppio" delle assegnazioni annuali, si legge in una nota della Regione, "ha consentito di assegnare circa 10.000 alloggi nel triennio 2022 - 2024, con un importante contributo da parte delle Aler".

"Fin dal mio insediamento - ha concluso Franco - ho individuato il recupero degli alloggi sfitti come obiettivo primario: da questo punto di vista abbiamo aumentato gli stanziamenti, accelerato le conclusioni dei cantieri e dunque le assegnazioni, in generale lavorato per dare certezze sui tempi".





