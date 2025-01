A Palazzo Reale di Milano l'origine dell'arte delle foto di Moda

E' stato per dieci anni il capo fotografo di Vogue a Parigi, nel 1936 è passato a Harper's Bazaar a New York, e da lì a Hollywood nel 1946, dove è diventato coordinatore del colore per registi come George Cuckor, amico di Man Ray e del circolo dei surrealisti, ha gettato le basi per la fotografia di moda e non solo. Ora, a 125 anni dalla sua nascita, Palazzo Reale a Milano ospita una mostra dedicata a George Hoyningen-Huene, non a caso intitolata 'Glamour e avanguardia'. "Un genio, il maestro di tutti noi" ha riconosciuto Richard Avendon.

"Uno dei più grandi talenti di sempre della fotografia" lo ha definito alla presentazione Lucia Bergonzoni, sottosegretaria alla Cultura.

Sono oltre 100 le immagini stampate al platino che compongono la mostra, curata da Susan Brown, promossa da Comune di Milano - Cultura e prodotta da Palazzo Reale e Cms.Cultura in collaborazione con l'archivio George Hoyningen-Huene, che ora si trova a Stoccolma in Svezia, e ha il patrocinio del Ministero della Cultura e dell'Institut français. Dieci le sezioni che ripercorrono la sua carriera: dalle 'Visioni di un'epoca' a 'Tra jazz e Ballets russes: sogni di bellezza nella ville lumière', da 'L'essenza del sogno: Huene, Chanel e l'influenza del surrealismo' alle sue 'Sculture di luce: il nudo maschile tra classico e moderno'.

L'esposizione, ha riassunto l'assessore milanese alla Cultura Tommaso Sacchi "vuole celebrare la capacità unica di Hoyningen-Huene di unire l'eleganza classica all'audacia del Surrealismo, tracciando un percorso che attraversa l'alta moda, il cinema e le arti visive" ed è "un'occasione unica per ammirare oltre cento opere iconiche di un artista che ha saputo catturare l'essenza di un'epoca e proiettare la fotografia verso nuove dimensioni creative".

"Non una semplice mostra fotografica - ha avvertito Giulia Fortunato, Amministratore unico di CMS.Cultura - ma un progetto culturale ambizioso, che si propone di presentare le interconnessioni tra storia, arte e cinema, offrendo una lettura trasversale del contributo di Huene all'immaginario visivo del XX secolo".



