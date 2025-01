Rettrice Cattolica, studenti internazionali aumentati del 18%

Sono aumentati di circa il 18% all'Università Cattolica gli studenti stranieri provenienti da tutti i continenti. Lo ha evidenziato la rettrice dell'ateneo Elena Beccalli nel discorso in occasione dell'inaugurazione del nuovo anno accademico.

"Dunque, possiamo affermare che la nostra è un'università a dimensione nazionale che si qualifica come un microcosmo internazionale - ha detto -. Estesa è la rete di partner a livello globale con oltre 600 università in 82 paesi".

Complessivamente, nell'anno accademico 2024/25, gli iscritti alla Cattolica sono 45.441, di cui 13.596 nuovi immatricolati nei corsi di laurea, segnando una crescita sulle magistrali. "È sempre notevole e convinto il sostegno dell'ateneo al diritto allo studio per rendere accessibili a tutti i percorsi di qualità: solo nel 2022/23 - ha proseguito -, l'investimento destinato ad agevolazioni economiche e borse di studio è stato di 22,3 milioni di euro". La rettrice ha poi parlato della riqualificazione della ex caserma Garibaldi di Milano che sarà una nuova sede dell'ateneo.

"Il completamento della prima ala è in via di conclusione e confidiamo di poterla inaugurare in primavera - ha spiegato -.

Saranno spazi belli e all'avanguardia, destinati ad accogliere aule pensate per dare maggiore concretezza alla nostra idea di università".

Nel suo discorso Beccalli ha ricordato la figura di Franco Anelli, il rettore morto lo scorso anno, a cui ha rivolto "un ringraziamento sincero e profondo, mio personale e a nome dell'intero Ateneo".



