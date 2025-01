Sottrae denaro a un anziano con deficit cognitivo, arrestato

Si era fatto consegnare da un anziano affetto da un grave deficit conoscitivo 10mila euro in varie tranche dal gennaio dell'anno scorso. È stato il figlio dell'86enne ad accorgersi dei prelievi dal conto del padre e a sporgere denuncia ai carabinieri di Rho. Ieri i militari della sezione operativa della Compagnia di Rho hanno arrestato per circonvenzione di persona incapace un 48enne italiano. I carabinieri hanno organizzato una trappola e hanno notato l'anziano effettuare l'ennesima consegna di contanti all'uomo che è stato arrestato. L'arresto è stato convalidato ma nei suoi confronti allo stato non sono state imposte misure.



