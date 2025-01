Presentata la XII edizione della Toscanini Competition

Istituita nel 1985 su iniziativa di Vladimir Delman (l'allora direttore principale dell'Orchestra Toscanini di Parma), la Toscanini Competition è uno tra i più prestigiosi concorsi mondiali per direttori d'orchestra: nota per il rigore delle sue selezioni, ha lanciato la carriera di artisti oggi acclamati a livello internazionale, tra cui Kazushi Ono, Carlo Rizzi e Kirill Petrenko, l'attuale direttore dei Berliner Philharmoniker. La XII edizione della manifestazione è stata presentata al Teatro alla Scala dal Sovrintendente e Direttore Artistico della Fondazione Toscanini, Ruben Jais, in occasione del 68esimo anniversario della scomparsa di Arturo Toscanini e del 50esimo della nascita dell'Orchestra Sinfonica dell'Emilia-Romagna.

Dal 16 gennaio al 15 maggio prossimi, direttrici e direttori d'orchestra under 35 di tutte le nazionalità potranno candidarsi al concorso che si svolgerà a Parma dal 31 agosto al 7 settembre. Presidente della giuria internazionale sarà lo stesso Ruben Jais: "Quest'anno, in occasione di un anniversario così significativo, rinnoviamo il nostro impegno nel valorizzare i giovani talenti, offrendo loro una vetrina internazionale di altissimo livello - ha dichiarato Jais.- La competizione coinvolge figure di rilievo delle principali istituzioni musicali internazionali, e i vincitori otterranno una visibilità senza precedenti, grazie anche al supporto della Federazione Internazionale dei Concorsi di Musica Classica. Parma si conferma così capitale della musica, con un evento di portata globale". Il calendario della competizione prevede una prima fase eliminatoria tra 12 concorrenti dal 31 agosto, una seconda fase aperta al pubblico il 3 e 4 settembre e la finale con 3 partecipanti il 5 e 6 settembre. Il 7 ci sarà il concerto finale e la cerimonia di premiazione all'Auditorium Paganini di Parma.

Il vincitore riceverà un premio di 20 mila euro e la direzione di un concerto con la Filarmonica Arturo Toscanini.



