La vecchiaia in storia, attualità e dimensione sociale

La vecchiaia a 360 gradi.

Analizzata nella storia e nell'attualità, nel suo impatto sullo Stato Sociale, ma anche nella dimensione esistenziale e sociale.

La figura dell'anziano nella dinamica dei rapporti generazionali, nella sua ricezione nell'ambito della cultura, come soggetto nella letteratura, con uno sguardo non solo a quella italiana, e nell'arte, con un particolare riferimento alla pittura.

Sono questi, in sintesi, i contenuti di un originale convegno di studi - una due giorni - che si tiene a Milano il 16 gennaio al Museo del Risorgimento a Palazzo Moriggia. E il giorno successivo, il 17, al Teatro Franco Parenti.

Giovedì, per esempio, Damiano Rebecchini parlerà de La vecchiaia nei diari di Lev Tolstoj e Vittorio A. Sironi de L'anziano nella società contemporanea. Venerdì dopo un intervento, fra gli altri, di Ada Gigli Marchetti, presidente dell'Istituto Lombardo di Storia Contemporanea, Giorgio Cosmacini analizzerà Che fine ha fatto la vecchiaia?, Beatrice Del Bo si soffermerà su Testimonianze sulla longevità nel Medioevo e Germano Maifreda su Vecchiaia e previdenza sociale nella storia economica italiana.



