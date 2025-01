A Milano calano le occupazioni abusive nelle case del Comune

Calano a Milano le occupazioni abusive delle case popolari di proprietà del Comune e gestite da MM che sono sotto la soglia delle 500. Nel 2024 infatti, come spiegato in commissione, ne sono state registrate 489, nel 2023 erano state 514.

Il numero delle occupazioni abusive è in calo costante dal 2014, anno in cui il Comune ha affidato ad MM la gestione degli alloggi popolari, quando se ne sono registrate 1740, nel 2015 erano 1619, nel 2016 erano 1313, nel 2017 erano 1172, dal 2019 sono andate sono le mille (788), ed ora sono meno di 500.

Tra le priorità del Comune, come ha spiegato l'assessore alla Casa Guido Bardelli, anche quella del recupero degli alloggi sfitti. "Noi abbiamo in questo momento a Milano 2400 alloggi sfitti - ha detto -, ed è la nostra ferita e su questo dobbiamo lavorare".



