Ramy: Majorino, violenza è il modo peggiore per reagire

"Le violenze di Roma e Bologna sono il modo peggiore per reagire ai fatti che hanno portato alla morte di Ramy. Siamo di fronte a forme di teppismo che non hanno niente a che fare con la serietà e la compostezza e il sostegno assoluto nei confronti della magistratura che molti - proprio al Corvetto- hanno mostrato in queste settimane e in questi giorni.

Spero proprio che i violenti siano presto individuati". Lo scrive sulla sua pagina Facebook Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd in Regione Lombardia e responsabile immigrazione e casa nella segreteria nazionale del Partito Democratico.



