Due spacciatori arrestati a Milano dalla polizia

La polizia di Stato di Milano ha arrestato due italiani, di 78 e 32 anni e con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in due diverse operazioni anti-droga dei commissariati Lorenteggio e Porta Genova.

Venerdì scorso la squadra investigativa del Commissariato Lorenteggio ha fermato il 78enne che si ritiene operasse nella zona di Baggio: sulla sua auto, in via Romero, si era incontrato con un'altra persona al quale ha consegnato un involucro in cambio di denaro per poi allontanarsi. Quindi è andato verso la sua abitazione in via Nikolajevka. Qui è stato trovato in possesso di tre dosi di cocaina e 385 euro, tutto nascosto nelle scarpe. Nella sua abitazione, con l'ausilio dell'unità cinofila della polizia Locale, sono stati sequestrati circa 90 involucri di cocaina per un peso complessivo di 191 grammi e due bilancini di precisione.

A sua volta la squadra investigativa del Commissariato Porta Genova ha localizzato un appartamento, in via Agostino De Pretis, quale luogo di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente del 32enne. Dopo aver visto entrare e uscire degli uomini, lo hanno bloccato trovandolo in possesso di due dosi di cocaina, un involucro di hashish e un bilancino di precisione.

All'interno della casa sono stati rinvenuti 104 grammi di ketamina, 19,5 grammi di cocaina, due involucri contenenti "coca rosa" per un peso di circa 2 grammi, un involucro di hashish e 900 euro in contanti.



