Consiglio Stato, legittima assemblea Ordine biologi Lombardia

Era legittima l'assemblea degli iscritti convocata il 14 dicembre 2023 dall'Ordine dei biologi della Lombardia (Obl), per l'approvazione del bilancio consuntivo 2022 e del bilancio preventivo 2024 dell'ente. E' quanto ha stabilito il Consiglio di Stato dichiarando "irricevibile ed inammissibile" il ricorso presentato in primo grado. Lo ha reso noto lo stesso ente che ha prodotto la sentenza.

"Una sentenza - viene affermato in una nota - che pone fine a una vicenda giudiziaria importante, confermando la legittimità dell'operato dell'Ordine e dei suoi organi rappresentativi. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dall'Ordine dei Biologi della Lombardia, rappresentato dall'avvocato Luca Rubinacci, e ha sancito definitivamente l'inammissibilità del ricorso avanzato da alcuni iscritti" e conferma "che la convocazione dell'assemblea da parte del presidente Rudy Alexander Rossetto era legittima". Di conseguenza "sono confermati i bilanci approvati e la determinazione della quota annuale" di iscrizione.

"Questa decisione - dichiara Rossetto - rappresenta non solo una vittoria giuridica, ma anche un riconoscimento del nostro impegno verso la trasparenza e la corretta gestione delle attività istituzionali. Sin dall'inizio, abbiamo operato nel pieno rispetto delle norme, garantendo a tutti gli iscritti la possibilità di partecipare attivamente alla vita dell'Ordine".



