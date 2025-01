Ucciso dal monossido del braciere che usava per scaldarsi

Un uomo di 60 anni è stato trovato morto ieri sera nella sua abitazione di Fonteno, in provincia di Bergamo, intossicato da monossido di carbonio. L'uomo da alcuni giorni non rispondeva al telefono e alla porta di casa ai parenti. Così sono intervenuti i carabinieri di Clusone e i vigili del fuoco che sono entrati in casa rompendo una finestra e lo hanno trovato morto come i suoi animali domestici, un cane e un gatto. All'interno dell'abitazione sono state rilevate tracce di monossido di carbonio, verosimilmente sprigionato da un braciere che l'uomo aveva acceso per scaldarsi nell'appartamento. L'autorità giudiziaria ha già dato il via libera alla restituzione della salma ai familiari.



