'Tempio del Futuro Perduto' nella Fabbrica del Vapore fino al 2030

Il centro multidisciplinare 'Tempio del Futuro Perduto', avviato sette anni fa e ancora oggi gestito da giovani creativi, animerà il lotto n. 10 di Fabbrica del Vapore a Milano con attività socio-culturali per i prossimi cinque anni.

L'associazione Nuovo Rinascimento, cuore pulsante dell'iniziativa, ha infatti vinto il bando indetto dal Comune di Milano per l'assegnazione degli spazi in via Luigi Nono, confermando così validità e solidità progettuale di associazioni e collettivi che animano questo centro sperimentale riconosciuto dalla legge italiana nel 2022 dopo anni di occupazione e richieste di legalizzazione.

"Con 89.000 persone associate, oltre un milione di visitatori nazionali internazionali, circa 500 tonnellate di indumenti donati e redistribuiti al Muro della Gentilezza, mezzo milione di libri usati a cui è stata ridata nuova vita e centinaia di attività tra eventi, spettacoli, mostre, corsi e iniziative solidali, il Tempio rappresenta oggi un modello di aggregazione e produzione culturale indipendente che nasce dal basso, dai giovani per i giovani" afferma l'associazione in una nota.

"Siamo felici - afferma Silvia Fontana, presidente di Tempio del futuro perduto - e, soprattutto, abbiamo finalmente la possibilità di essere lungimiranti. In una Milano che fatica a dare il giusto spazio ai giovani, la vittoria del Tempio è un riconoscimento alla visione che abbiamo portato avanti con determinazione e fatica".

"Per celebrare questo successo - aggiunge Fontana - stiamo organizzando un tour di eventi europeo in cui porteremo gli artisti milanesi che in questi anni sono cresciuti all'interno del Tempio, partendo il 24 gennaio da Parigi. Poi il 20 e 21 febbraio a Lione, per passare successivamente da Berlino, Barcellona, Göteborg e altre città con i cui centri affini abbiamo avuto modo di collaborare".



