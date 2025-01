Kasa dei Libri, mostra su Pasolini a 50 anni dalla morte

Sarà dedicata a Pier Paolo Pasolini, in occasione del 50/o anniversario della morte, la prima mostra del 2025 allestita alla Kasa dei Libri di Milano.

A partire dal 22 gennaio, saranno esposti anche volumi rari, come l'edizione svedese della raccolta di poesie 'Le ceneri di Gramsci', l'ultimo libro presentato da Pasolini, a Stoccolma il 30 ottobre 1975, poco prima di morire, il 2 novembre. Previsti anche un ciclo di incontri e una passeggiata ispirata ai luoghi milanesi del film Teorema.

Un anno denso di appuntamenti, svelati nella conferenza stampa di oggi, a Milano, dal 'padrone di Kasa' Andrea Kerbaker.

Nel programma culturale, oltre a Pasolini, prevista la mostra su Shakespeare illustrato e, presso il Kapannone dei Libri di Angera, la mostra su Olivetti, curata dallo scrittore Giuseppe Lupo, che il 7 febbraio prossimo torna in libreria con il romanzo 'Storia d'amore e macchine da scrivere' (Marsilio).

Numerose e preziose le collaborazioni in programma, annunciate oggi, in presenza, da Francesca Colombo, direttore generale di Bam (Biblioteca degli alberi di Milano); Anna Malgarise, responsabile Biblioteche pubblica lettura di Verona e promotrice del festival 'Libri e rose'; Carlo Montalbetti, direttore generale del consorzio Comieco; Roberto Mutti, direttore del premio 'Le immagini rilegate'; Velania La Mendola, responsabile della comunicazione Vita e Pensiero e di vivaillettore.it.

Altri appuntamenti sono in programma al Kapannone di Angera, in provincia di Varese, struttura 'gemella' della Kasa e che ospita soprattutto libri d'arte, di cinema e fotografia, organizzando spesso iniziative per i lettori più giovani. Le attività per i più piccoli ripartono con quelle ispirate alle feste pasquali, con cacce al tesoro e tante occasioni di incontro a tema, per poi continuare con il ciclo di giochi primaverili che porterà i bambini alla scoperta del pittore Henri Matisse e del designer Bruno Munari.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA